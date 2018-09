Sulla mia pelle | lo sfogo amaro di Alessandro Borghi Cosa è successo

'Sulla mia pelle' - parla Alessandro Borghi : 'Curioso di sapere se Salvini ha visto il film' - Cinema - Spettacoli : 'A Venezia volevo chiedere a Matteo Salvini se sarebbe andato a vedere il film, ma non me l'hanno presentato. Sarei seriamente curioso di sapere, perché davanti a un film tu sei costretto a riflettere ...

Sulla mia pelle - il film su Stefano Cucchi è diventato un caso. Ecco dove vederlo : Sulla mia pelle, il film Sulla drammatica vicenda di Stefano Cucchi, si sta trasformando ogni giorno di più non solo in un caso ma in una sorta di evento culturale che attraversa l’Italia. La pellicola racconta una storia di cronaca che tutti più o meno credono di conoscere, ma vederla farsi carne nella trasposizione cinematografica che raccoglie con cura certosina tutto il documentabile sui fatti avvenuti, aggiunge dettagli al sapere ...

“Sulla mia pelle” è riuscito benissimo (a parte le lezioncine di Borghi) : Avevamo la versione populista: “Il vincitore della Mostra di Venezia appartiene a tutti, non solo all’élite degli abbonati Netflix”. Ora abbiamo la versione cineforum: “Grazie per essere venuti qui, anche se il film è su Netflix”, ha detto Alessandro Borghi al cinema Ambrosio di Torino, dopo la proi

Sulla mia pelle - dove non arriva lo Stato arriva il cinema : È dove si interrompe la realtà, nella maniera più brutale e improvvisa possibile, che spesso inizia il cinema. È da quell’interruzione che riprende a narrare la storia, per far sì che un fatto, per quanto tremendo e ingiusto possa essere, non venga mai dimenticato. È un cinema che non ha bisogno di manierismi per raccontare una storia già di per se incredibile, priva di senso. Un cinema che si affida alla bravura di chi, per interpretare i ...

Sulla mia pelle - Ilaria Cucchi : “Questo film era ciò che dovevo a mio fratello”. Anselmo : “La morte di Stefano avrà giustizia” : Il 12 settembre è uscito nelle sale “Sulla mia pelle“, il film che fa rivivere gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi. Diretto da Alessio Cremonini, il film ha inaugurato la sezione Orizzonti del Festival di Venezia, volta a premiare i nuovi nomi emergenti del mondo del cinema. Sulla mia pelle racconta i giorni immediatamente precedenti quel 22 ottobre 2009 quando il giovane Stefano Cucchi, geometra di 31 anni, muore dopo ...

Il D-Day del cinema : "Sulla mia pelle" esce in sala e lo stesso giorno su Netflix. Dibattito fino a notte : Alla prima torinese con alberto barbera e l'attore alessandro borghi Il D-Day del cinema italiano, la data che segna l'inizio di una nuova era, si conclude con un cineforum Anni 70. La mezzanotte è ...

Sulla mia pelle : il film è già acclamatissimo - ma ancora al centro di polemiche : Le tragiche ciscostanze in cui è morto Stefano Cucchi sono raccontate nel film 'Sulla mia pelle', diretto da Alessio Cremonini e prodotto da Netflix. Nel cast, insieme ad Alessandro Borghi (nel ruolo di Stefano), anche Jasmine Trinca (la sorella Ilaria) e Max Tortora (il papà Giovanni). La storia nuda e cruda dell'ultima settimana di vita del giovane ex tossicodipendente, costretto ad aspettare una morte ignobile, in solitudine e completamente ...

