Badminton | Europei junior 2018 | fuori tutti gli azzurrini in gara a Tallinn

(Di venerdì 14 settembre 2018) Si è esaurita l’esperienza deglidelagliin corso a, in Estonia:gli atleti italiani sono stati infatti eliminati anche nei tabelloni individuali, dopo che nella competizione a squadre la nostra selezione era uscita nella prima fase a gironi. Nel singolare maschile Enrico Baroni, numero 15 del seeding è uscito al primo turno per mano dello svedese Colin Hammarberg, che si è imposto 21-16 21-17. Giovanni Toti, numero 11, invece, ha superato in rimonta all’esordio lo slovacco Andrej Antoska per 9-21 21-18 21-19, poi è stato battuto dal danese Magnus Johannesen, bravo ad avere la meglio per 21-16 21-10. Nel singolare femminile subitoJudith Mair, battuta dalla finlandese Julia Salonen per 21-12 21-10, mentre Katharina Fink ha battuto la lusitana Ana Fernandes in rimonta per 21-23 21-11 21-18, poi ha superato ...