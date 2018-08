Milan | l' ex Andrè Silva sorprende in Liga

Siviglia - Andrè Silva lascia il Milan e fa tripletta : che esordio! -VIDEO- : Andrè Silva- Chissà cosa penseranno i tifosi del Milan di Andrè Silva dopo l’esordio shock in maglia Siviglia. tripletta e pallone tra le braccia al triplice fischio finale. Un esordio con il botto che potrebbe rilanciare totalmente l’attaccante portoghese dopo la deludente stagione in rossonero. 2 soli gol in campionato, in una sola gara con […] L'articolo Siviglia, Andrè Silva lascia il Milan e fa tripletta: che esordio! ...

Milan : Andrè Silva prestato al Siviglia : ANSA, - MilanO, 11 AGO - Ora è ufficiale, André Silva è un nuovo giocatore del Siviglia. L'attaccante portoghese si trasferisce in Spagna dal Milan con la formula del prestito, come confermato dal ...

