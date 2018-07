Usa - il deficit annuale supererà i 1.000 miliardi nel 2019 : New York, 19 lug., askanews, - Il deficit annuale degli Stati Uniti dovrebbe crescere di quasi 100 miliardi in più di quanto precedentemente previsto in ognuno dei prossimi tre anni, spingendolo oltre ...

Usa - diminuisce ancora il deficit commerciale : Teleborsa, - diminuisce per il quarto mese consecutivo il deficit commerciale americano di maggio. La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 43,1 miliardi di dollari , in calo ...

Usa - diminuisce ancora il deficit commerciale : diminuisce per il quarto mese consecutivo il deficit commerciale americano di maggio. La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 43,1 miliardi di dollari , in calo rispetto al passivo ...

Usa - deficit partite correnti in aumento ma meno del previsto : Teleborsa, - I n aumento il deficit delle partite correnti americano nel 1° trimestre del 2018 . Il disavanzo si porta a 124,1 miliardi di dollari , in salita dai 116,1 miliardi rivisti del 4° ...

Usa - deficit partite correnti in aumento ma meno del previsto : I n aumento il deficit delle partite correnti americano nel 1° trimestre del 2018 . Il disavanzo si porta a 124,1 miliardi di dollari , in salita dai 116,1 miliardi rivisti del 4° trimestre del 2017 , ...

Usa -Cina - intesa per ridurre il deficit commerciale americano : L'accordo raggiunto in consultazioni svoltesi a Washington: Pechino si impegna ad aumentare le importazioni di prodotti statunitensi, soprattutto agricoli ed energetici.

Usa-Cina : ok a riduzione deficit commerciale americano : Usa-Cina: ok a riduzione deficit commerciale americano Usa-Cina: ok a riduzione deficit commerciale americano Continua a leggere L'articolo Usa-Cina: ok a riduzione deficit commerciale americano proviene da NewsGo.