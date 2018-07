Sulle nomine il patto tra maggioranza e opposizioni ha retto

Torri tv - mentre il governo esita Sulle nomine in Cassa Depositi Mediaset si accasa con il fondo F2i : Approfittando della lentezza con cui la politica decide il rinnovo dei vertici della Cassa Depositi e Prestiti, la famiglia Berlusconi tenta di mettere a posto un altro importante tassello del suo impero. È in questo contesto che nei giorni scorsi Mediaset ha lanciato un’offerta da 1,6 miliardi sulle Torri televisive di Ei Towers insieme a F2i, il fondo italiano per le infrastrutture che ha fra i principali sponsor la Cassa Depositi e ...

Stallo Sulle nomine in Cassa depositi e prestiti - Lega e M5s non trovano l'intesa : Rischia di slittare ulteriormente il rinnovo del cda della Cassa depositi e prestiti. È Stallo nel governo sulle nomine: l'intesa politica tra M5s e Lega non è ancora stata raggiunta e la partita per ...

Matteo Salvini prende tempo Sulle nomine : C'è un motivo se alle ore 18.00, termine per presentare i nomi per le commissioni di "garanzia", nell'elenco della Lega, consegnato agli uffici del Senato, mancano i nomi dei suoi "componenti" per la commissione di Vigilanza. È la mossa. Che potrebbe anche far slittare la votazione prevista per mercoledì. E posticiparla, questo il punto, a dopo che il Parlamento (sempre mercoledì) voterà il nuovo consiglio di ...

Riparte il Processo Raggi Sulle nomine in Campidoglio - sindaca in aula : Virginia Raggi è presente in aula nella seconda udienza del Processo che la vede accusata di falso documentale in merito alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, a capo della Direzione Turismo del Campidoglio.In particolare, secondo il pm Francesco Dall'Olio, la Raggi avrebbe mentito all'Anticorruzione del Comune, sostenendo di aver preso da sola la decisione sul nuovo incarico da assegnare Marra, che da vigile urbano venne ...

Lega - M5S : dibattito Sulle nomine in Cassa Depositi e Prestiti e altre partecipate : Oggi era prevista l'assemblea dei soci di Cassa Depositi e Prestiti. In questa sede doveva essere presentato agli azionisti l'elenco dei candidati suggeriti dal Ministero del Tesoro, azionista di maggioranza della Cassa, per il rinnovo dei vertici del Consiglio Direttivo. All'ultimo minuto l'assemblea è stata rinviata alla prossima settimana. Dato che le fondazioni bancarie, che fanno parte dell'azionariato di Cdp con circa il 16% del capitale ...

Cdp - Rai e Gestore dei servizi energetici. Sulle nomine scende in campo Casaleggio : Sarà di certo una coincidenza, ma quando il Movimento 5 stelle affronta i momenti più delicati della sua vita politica, Davide Casaleggio abbandona Milano e compare improvvisamente a Roma. E così è in questi giorni, in cui i fili del Movimento si sono aggrovigliati a quelli della Lega fino a portare a uno stallo nella pesantissima partita delle nom...

E Sulle nomine si rovescia il banco : ... Laghi, Luigi Gubitosi e Stefano Paleari, e potrebbe proporre come nuovo commissario Ugo Arrigo, docente di economia all'università Bicocca di Milano. E qualora si decidessero modifiche, viene ...

Governo Conte - le Telecomunicazioni restano a Di Maio. Giorgetti guiderà il Cipe. Vertice Sulle nomine a Palazzo Chigi : La delega alle Telecomunicazioni rimarrà ai Cinquestelle. Anzi, per il momento la manterrà lo stesso ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio che ha annunciato l’accordo trovato con la Lega sul Blog delle Stelle parlando della vertenza Tim. Una crisi, ha detto il vicepresidente del Consiglio, che “ci fa capire perché è importante che ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico lavorino all’unisono. Così come è importante ...

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini Sulle nomine. Nel pomeriggio Consiglio dei ministri : Ancora in bilico le caselle che riguardano i ministeri dell'Economia e degli Esteri, in particolare a causa di alcune riserve da parte dei ministri Tria e Moavero Milanesi su alcuni nomi proposti dai ...

Governo Lega-M5s - vertice Sulle nomine : il Pd non avrà nessuna poltrona - Maurizio Martina polverizzato : Il Pd resterà a bocca asciutta. Dopo quattro ore di vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio convocato per completare il risiko delle poltrone , 43 tra ...

Blitz di Messina Sulle nomine Il ruolo di Strano per Poloni Ancora lite banche piccole-grandi : I giochi per le nomine per il prossimo biennio dell'Abi, l'ultimo per Antonio Patuelli (al terzo mandato triennale) che verrà riconfermato il 10 luglio, ripropongono l'antica spaccatura che attraversa l'Associazione bancaria italiana (Abi) fin dalle sue origini: banche grandi contro banche piccole. Una frattura che questa volta si è consumata Segui su affaritaliani.it

Blitz di Messina Sulle nomine Il ruolo di Strano per Poloni Ancora lite fra banche piccole-grandi : I giochi per le nomine per il prossimo biennio dell'Abi, l'ultimo per Antonio Patuelli (al terzo mandato triennale) che verrà riconfermato il 10 luglio, ripropongono l'antica spaccatura che attraversa l'Associazione bancaria italiana (Abi) fin dalle sue origini: banche grandi contro banche piccole. Una frattura che questa volta si è consumata Segui su affaritaliani.it

Braccio di ferro Sulle nomine : Mentre il governo si prepara per il primo voto di fiducia, atteso per domani alle 19.30, in Senato proseguono le trattative per completare l'esecutivo, con le nomine di viceministri e sottosegretari. ...