La “Fontana” di Duchamp? Opera di una donna

(Di giovedì 12 luglio 2018) Fountain è una delle opere d’arte più importanti e discusse del Novecento. Il nome potrebbe non dirvi niente, ma di sicuro l’avrete vista almeno una volta: si tratta di un orinatoio rovesciato e firmato con il nome R. Mutt, punto di partenza del nuovo corso che la Storia dell’Arte avrebbe preso da lì in avanti. Capostipite dei readymade e dei Dada, Fountain è ritenuta una delle opere più significative di Marcel. A quanto pare, però, a realizzare l’non fu davvero il geniale artista francese, bensì una: Elsa von Freytag-Loringhoven, poetessa e artista Dada molto nota negli anni 20, amata tra gli altri anche da Ernest Hemingway ed Ezra Pound. Tra gli indizi che fanno pensare che fu proprio Elsa von Freytag-Loringhoven a realizzare Fountain, il più eclatante è una lettera che Marcelscrisse alla sorella, nella quale raccontava di come una ...