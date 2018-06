Agenzia dogane | gli indagati per truffa in concorso tutti promossi Soltanto chi denuncia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Un bestseller così neppure sotto l’ombrellone. Ci sono i candidati che passano unsenza neppure aprire un libro, perché si presentano con Gazzette e Regolamenti europei “infarciti” delle tracce d’esame dispensate dagli stessi che l’hanno bandito. E non vengono mica cacciati o retrocessi bensì, diversamente da chi li hati. Dalle annotazioni della polizia giudiziaria agli atti dell’inchiesta della Procura di Roma si scopre anche che non una ma tutte e 18 le tracce che dovevano andare a sorteggio erano nel pc del segretario e del direttore dell’dellesicuramente già otto giorni prima della prova. E di come il segretario particolare fosse sovente “distratto” dal consultare il sistema Serpico a fini privati per verifiche a carico di familiari, colf e affittuari del proprio direttore. Di sicuro è denso di sorprese l’ultimo capitolo di quello che ...