Abruzzo | una filiera per crescere fotogallery

Elezioni comunali - dove si vota in Abruzzo il 10 giugno : Teramo - Il 10 giugno si tornerà al voto in molti comuni Italiani per il rinnovo dei consigli comunali, in Abruzzo sono 31 i Comuni chiamati alle urne per un totale di 176.025 abruzzesi chiamati ad esprimersi. Solo due saranno i comuni al di sopra 15.000 abitanti Silvi e il Capoluogo Teramo dove potrebbe svolgersi l'eventuale ballottaggio domenica 24 giugno. A Teramo si torna al voto non a scadenza naturale del mandato, ma per le ...

Escursioni in quad nelle terre dell’Orso - WWF non considerare un luna park le aree d'Abruzzo : L'Aquila - Nei giorni scorsi è apparso sui social un evento pubblico che prevede l’organizzazione di un’escursione in quad all’interno dei territori del Parco Nazionale d’Abruzzo per il prossimo 20 maggio. L’itinerario pubblicizzato prevede il passaggio con mezzi motorizzati 4x4 di fiumi, pozze di fango, boschi e pietraie, in un periodo dell’anno particolarmente delicato per flora e fauna, come quello della stagione riproduttiva. ...

TDR2018 Umbria 2° : Veneto con due squadre già a Quarti - una per Abruzzo - Piemonte VdA e Sardegna - InfoOggi.it : ... Jun, Per le dirette CLICCA QUI 25/4 giornata di riposo - visita ad Assisi Seconda Fase 26/04 - Quarti *due gare in diretta streaming 27/04 - semifinali *due gare in diretta streaming 28/04 - finali *...

Terremoti - una delegazione di esperti giapponesi in Abruzzo per scoprire le tecniche italiane anti calamità : In Abruzzo per conoscere le tecniche organizzative e operative per affrontare le emergenze nelle situazioni di catastrofiche naturali e in particolare in caso di terremoto. E’ quanto vuole apprendere una delegazione composta da 16 professionisti provenienti da tutto il Giappone in visita in questi giorni nella nostra regione su mandato del governo del Sol Levante. Dopo aver avuto modo di visitare la centrale operativa della Protezione ...