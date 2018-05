M su Rai3 torna Michele Santoro | Puntata 10 maggio 2018 in diretta | docu-fiction

M su Rai3 torna Michele Santoro | Puntata 10 maggio 2018 in diretta : [live_placement] Stasera su Rai3 in prima serata andrà in onda la prima delle quattro nuove puntate di M, il programma di e con Michele Santoro. Su TvBlog il liveblogging a partire dalle ore 21.05. Il format intreccia il docu-drama in forma di fiction con il teatro in diretta e l’approfondimento giornalistico.M è un programma di Michele Santoro con la collaborazione di Dario Buzzolan, Alessandro Celli, Walter Molino, Francesco Priano, ...

M su Rai3 torna Michele Santoro | Puntata 10 maggio 2018 | Ospiti e anticipazioni : Stasera su Rai3 in prima serata andrà in onda la prima delle quattro nuove puntate di M, il programma di e con Michele Santoro. Su TvBlog il liveblogging a partire dalle ore 21.05. Il format intreccia il docu-drama in forma di fiction con il teatro in diretta e l’approfondimento giornalistico.M è un programma di Michele Santoro con la collaborazione di Dario Buzzolan, Alessandro Celli, Walter Molino, Francesco Priano, Giuseppe Rolli e ...

M di Michele Santoro torna su Rai3 : conferenza stampa : [live_placement] Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di M, il programma programma di e con Michele Santoro che torna in onda su Rai3 giovedì 10 maggio alle ore 21.05. TvBlog seguirà l'incontro in liveblogging. Previsti gli interventi di Santoro e del direttore di rete Stefano Coletta. Alla regia Alessandro Renna.I 4 nuovi appuntamenti di M saranno un racconto monografico con al centro il personaggio storico e ...

Sono Innocente : Alberto Matano torna su Rai3 con nuovi casi di «giustizia ingiusta» : Alberto Matano, Sono Innocente Se, da una parte, i nuovi programmi di Rai3 faticano a decollare negli ascolti (Cyrano sta addirittura cadendo in picchiata), dall’altra il canale diretto da Stefano Coletta può contare su un ritorno che, in tal senso, fa almeno nutrire qualche speranza. Ci riferiamo al debutto della seconda edizione di Sono Innocente, il programma condotto da Alberto Matano e dedicato ai casi di “giustizia ...