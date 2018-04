Palermo | per studenti trans arriva il libretto di genere

Serie B Palermo - per Bellusci si riacutizza la lesione di secondo grado : Palermo - Il difensore del Palermo Giuseppe Bellusci si è sottoposto oggi a una risonanza magnetica che, come informa il sito ufficiale dei rosanero, "ha evidenziato il riacutizzarsi della lesione di ...

Parma e Palermo vincono e superano il Frosinone. Colpi di Venezia - Cittadella e Ascoli : Affacciata al Tardini, la giornata di serie B è emozionante. Non tanto per Parma-Carpi, decisa in anticipo dalla doppietta di Barillà, e solo riaperta dai modenesi , finale crociato in 10 per l'...

Serie B - Palermo e Parma superano il Frosinone. Inzaghi rimonta il Novara : Palermo e Parma non mollano l'osso e non permettono la festa anticipata all'Empoli. I rosanero battono l'Avellino 3-0 grazie a due rigori, uno di Coronado e l'altro di Trajkovski, mentre il Parma ...

Diretta / Palermo Avellino (risultato live 3-0) streaming video e tv : Secondo rigore vincente per i rosanero! : Diretta Palermo Avellino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicata sfida al Barbera, 37^ giornata Serie B (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:31:00 GMT)

Palermo : Cassaro affollato per la ‘Via dei librai’ (2) : (AdnKronos) – Per tornare ai libri, da segnalare alle 19 la presentazione di ‘L’esilio di Barbiana”, di Michele Gesualdi, San Paolo editore. Con Sandra Gesualdi (Fondazione Don Lorenzo Milani) e Francesco Lombardo (Comitato scientifico La Via dei Librai); modera Fernanda Di Monte, giornalista, responsabile eventi Librerie Paoline Palermo.LA Via dei Librai è organizzata dall’Associazione ‘Cassaro Alto’ e ...

Palermo : Cassaro affollato per la ‘Via dei librai’ : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – Cassaro affollato, oggi a Palermo, per l’avvio della terza edizione della Via dei Librai. Da oggi e fino a lunedì 23 aprile, dalle 8 alle 24, tre giorni di festa, attività culturali, visite guidate, mostre, laboratori per bambini, concerti. Ma soprattutto, tre giorni di libri e librai, con le loro esposizioni lungo il Cassaro, nel cuore del percorso Arabo Normanno. Dai Quattro Canti fino al Piano della ...

Palermo - dure condanne a ufficiali dei Ros - Dell'Utri e boss mafiosi per la 'trattativa'. Ma assolto Mancino : Le condanne decise dal collegio presieduto da Alfredo Montalto sono dunque più pesanti per alcuni, di quelle inizialmente richieste - La Corte di Assise di Palermo ha condannato oggi a pene comprese ...

Serie B Palermo - lesione di secondo grado per Nestorovski : Palermo - Ilija Nestorovski si è sottoposto in data odierna ad una risonanza magnetica che, come ha comunicato il Palermo, "ha evidenziato la lesione di secondo grado del bicipite femorale sulla ...

Infortuni : operaio cade da tetto a Palermo - Cgil 'Emergenza senza fine' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Un'Emergenza senza fine. Due giorni fa un operaio metalmeccanico di 25 anni ad Agrigento, oggi un operaio edile di 69 anni. Si continua a morire sul lavoro e troppo spesso gli incidenti avvengono tra lavoratori che, superati i limiti di età, si espongono ai rischi per

Sicilia : lavori sul viadotto Morello - chiuso per una settimana tratto A19 Palermo-Catania : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Rimarrà chiusa fino alla prossima settimana la carreggiata in direzione Palermo del viadotto Morello sull'autostrada A19 Palermo-Catania. La chiusura, annunciata dall'Anas dopo alcune verifiche effettuate questa mattina, sarà necessaria per consentire un intervento di

Palermo : tappa a piazza Sant'Anna per il camper Asp contro droghe e alcol : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Dopo avere stazionato per più di un mese a Ballarò, da domani, venerdì 20 aprile, il camper delle dipendenze patologiche dell’Asp di Palermo si sposta a piazza Sant’Anna, altro luogo simbolo della movida dei giovani palermitani. Dalle 18.30 alle 23.30, un medico infett

Infortuni : Palermo - operaio cade da tetto e muore : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Un operaio di 69 anni è morto cadendo dal tetto di una palazzina di via Fortuna, a Mondello (Palermo). L'uomo, che era in compagnia del figlio, stava eseguendo dei lavori sul tetto quando è precipitato. E' morto sul colpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.