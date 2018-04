Le spese della Difesa aumentano | +4% sul 2017

“La mia vita da sogno - tra vacanze e auto di lusso” : il terribile segreto della “ragazza più invidiata del web” e delle sue spese folli. Una realtà assurda - emersa solo ora - che l’ha portata dritta in carcere : A guardarla così, attraverso gli scatti pubblicati sui social dove raccontava la sua vita sempre al limite, verrebbe da pensare a una ricca ereditiera, di quelle che possono permettersi ogni genere di lusso senza dover mai tener d’occhio il portafogli. Una serie infinita di eventi mondani, gite in barca sotto il sole cocente, trattamenti di bellezza per rimanere in forma e auto da sogno a bordo delle quali sfrecciava in compagnia ...

Università Foggia - truffa coi fondi della Ricerca : indagato Rettore. Sedute di laurea sospese : La guardia di finanza ha perquisito il dipartimento di Scienze Agrarie nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti finanziati dal Miur.Continua a leggere

Sorrell - il "Napoleone della City" travolto dallo scandalo sulle spese pazze a carico di Wpp : LONDRA - Il re della pubblicità rovinato da una cattiva pubblicità che si è fatto da solo. Difficile trovare una migliore conferma della regola del contrappasso dantesco. Nel caso di sir Martin ...

Catanzaro - il palazzo della Regione è come la reggia di Versailles : spese e sprechi : Catanzaro, il palazzo della Regione è come la reggia di Versailles: spese e sprechi Il servizio di Quinta Colonna sulla “Cittadella degli sprechi”. Continua a leggere

Inflazione - Istat : accelera a marzo : + 0 - 9%. Il carrello della spese sale dell'1 - 1% : A marzo 2018, secondo le stime preliminari, l'indice dei prezzi al consumo , Nic, , aumenta dello 0,4% su base mensile e dello 0,9% su base annua , da +0,5% di febbraio, . Lo rileva l'Istat spiegando ...

Tagli spese personale sanitario - ricorso della Regione : La Toscana, contrariamente a quanto riportato oggi da un giornale in cronaca locale, ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro la norma nazionale che chiede ai sistemi sanitari di spendere ...

Napoli - inchiesta rifiuti – la Sma nel mirino della Finanza per 200mila euro di spese ingiustificate : C’è anche un altro fronte sulla Sma – l’azienda regionale della Campania che dovrebbe occuparsi di emergenza rifiuti (rimozione fanghi, incendi) – finita nella bufera per l’inchiesta di Fanpage.it. Il Mattino scrive che – per eludere gli accertamenti della Guardia di Finanza – dall’azienda è stata presentata una denuncia molto particolare: e cioè di aver smarrito scontrini fiscali, rendiconti di ...

Rifiuti - le spese folli della Sma : bruciati 200mila euro senza scontrini : Ci hanno provato a mettere a posto le cose, in modo da evitare problemi sul fronte giudiziario. E lo hanno fatto in modo elementare, tanto per eludere i controlli della guardia di Finanza. Insomma,...

Seul pagherà le spese olimpiche della Corea del Nord : Non era scontato e non una questione da nulla. Seul ha pagato le spese sostenute per le Olimpiadi invernali da Pyongyang e questa decisione annunciata dal ministero dell'Unificazione è significativa, ...