Matteo Salvini | la profezia di Becchi | ' Niente governo | si torna a votare entro l' anno e

Aldo Cazzullo attacca : 'Silvio Berlusconi e la scena penosa con Matteo Salvini a Palazzo Grazioli' : Una scena contro la quale si è scagliato Aldo Cazzullo nella sua cronaca sul sito del Corriere.it . Di seguito il commento, lapidario: 'penosa sceneggiata di B che prende sottobraccio Salvini sotto ...

Matteo Salvini - l’uomo che ha rottamato Silvio Berlusconi : La mossa di Salvini ha rotto lo stallo sulle Presidenze di Camera e Senato e ha chiarito una volta di più chi comanda nel centrodestra.Continua a leggere

Camere - soddisfazione e prove tecniche di ‘grillismo’ per Matteo Salvini : “Tante spese da tagliare” : “Orgoglioso della compattezza del centrodestra, auguro buon lavoro ai presidenti eletti e come Lega sono orgoglioso perché applicando il buonsenso, facendo i passi indietro che dovevamo fare, abbiamo offerto all’Italia rapidità e concretezza”. Matteo Salvini passa subito all’incasso: mentre è ancora in corso lo scrutinio al Senato, già dichiara la propria soddisfazione. “Mi auguro che i due presidenti comincino a ...

Matteo Salvini - la fucilata di Bossi : 'Ha parlato prima di pensare - finiva appeso a piazzale Loreto' : 'Se Matteo Salvini lo avesse fatto, i leghisti lo avrebbero appeso per i piedi a piazzale Loreto'. Umberto Bossi usa una immagine cruenta, 'ducesca', per leggere la trattativa tra il leader della Lega ...

Matteo Salvini - il retroscena di Paolo Becchi : 'Perché ha vinto lui e cosa succederà sul governo' : 'Altro che rottura, altro che tradimento. Matteo Salvini ha dimostrato una insospettabile capacità politica'. Il professor Paolo Becchi , al telefono con Liberoquotidiano.it , dà la sua lettura alla notte che ha rischiato di far implodere il centrodestra . Sulle nomine delle presidenze di Camera e ...

Matteo Salvini : 'Non voglio fregare Silvio Berlusconi - anzi gli ho evitato il trappolone' : 'Berlusconi? È stato l'unico che ho chiamato prima di prendere la decisione. Ora cominceranno a dirgli che noi vogliamo fregarlo, ma è esattamente il contrario'. Matteo Salvini annuncia così ai ...

Silvio Berlusconi : 'Matteo Salvini troppo ambizioso - si è montato la testa' : 'E' ambizioso, troppo ambizioso', e 'ora si è montato la testa'. Silvio Berlusconi ha sempre temuto Matteo Salvini, non si è mai fidato davvero di lui. E ora, quel voto per Anna Maria Bernini come ...

Matteo Salvini e la Bernini - il siluro di Maroni : 'Era per unioni gay e adozioni' : La decisione del leader della Lega Matteo Salvini di votare Anna Maria Bernini alla presidenza del Senato fa crescere i malumori all'interno del Carroccio. Tanto che sul profilo Twitter dell'ex ...

Matteo Salvini - la sfida in faccia a Silvio Berlusconi : 'Alla Camera la Lega vota un candidato del M5s' : Servirà una notte di miracoli per far ricucire Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . La proposta di Anna Maria Bernini alla presidenza del Senato ha fatto esplodere il centrodestra. La forzista Bernini ...

Salta l'alleanza nel centrodestra. Scontro frontale tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sul nome per la presidenza del Senato : È Saltato tutto. In tarda sera Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, stremato e furioso. Circondato da tutto lo stato maggiore di Forza Italia pronuncia parole di fuoco verso Salvini: "Il centrodestra è morto. Morto. Si facciano il governo tra loro. Noi saremo all'opposizione". La mossa del leader leghista su Anna Maria Bernini è stata letta come un affronto totale: "È una dichiarazione di guerra, e guerra sia". Col ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - la bomba di Dagospia : la donna che può salvare il centrodestra - e Di Maio - : A tardissima sera, la bomba di Dagospia : c'è una donna che salverà l'alleanza tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Dopo 'l'atto ostile' del leghista che ha candidato alla presidenza del Senato ...

Matteo Salvini e il tweet al veleno contro Laura Boldrini : 'Bye bye' : 'Bye bye', con il volto dell'ex presidente della Camera Laura Boldrini in primo piano. È il tweet provocatorio di Matteo Salvini nel giorno delle votazioni a Camera e Senato. Nonostante non ci sia ...

Silvio Berlusconi brucia Matteo Salvini : 'La Bernini verso il ritiro della candidatura al Senato' : bruciata Anna Maria Bernini . La senatrice di Forza Italia già nelle prossime ore, assicurano fonti azzurre, potrebbe rinunciare alla candidatura alla presidenza del Senato , proposta da Matteo ...

Luigi Di Maio bacia Matteo Salvini : Stamattina la Capitale si è risvegliata con dei nuovi "capolavori" artistici. A poche ore dall'apertura della XVIII legislatura, nel cuore di Roma, in via del Collegio Capranica e nelle vicinanze del Senato sono apparsi dei murales alquanto originali. Il primo raffigura un bacio tra Luigi Di Maio ed il leader leghista Matteo Salvini, il secondo mostra Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, con in braccio una bimba di colore e un bel ...