Tempo di Primavera 2018? L' Inverno rimarrà con noi ancora per un po'

(Di mercoledì 21 marzo 2018) La prossima stagione primaverile sarà probabilmente molto movimentata, unadinamica e anche piuttosto fredda in particolare sulla fascia del centro-nord Europa per l'arrivo di aria fredda di origine artica. La caratteristica sono gli anticicloni che saranno defilati sul nord atlantico, di conseguenza molte nazioni del centro nord Europa potranno vedere fasi anche invernali, in particolare nella prima parte di stagione. Anche l'Italia sarà lambita da queste perturbazioni che raggiungeranno il Mediterraneo, con venti freddi, dove concluderà con una massa d'aria più umida. Di conseguenza ci si aspettano delle ondate di mal, soprattutto al centro-sud che sarà soggetto a dei periodi termicamente sotto le medie stagionali, con dei picchi di caduta di 10°C. Quindi unache potrebbe essere con delle precipitazioni sopra la media per l'Italia, in specie al centro-sud, e ...