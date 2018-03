Ansia Allegri per gli infortuni | esami per Chiellini e Cuadrado in Nazionale

newsgo

(Di lunedì 19 marzo 2018)per gliperinHa sempre mantenuto la barra dritta. Non si è mai lamentato per alcuna assenza. Adesso, però, con un finale di stagione da fuoco da affrontare, sia per il doppio confronto con il Real in Champions sia per l’attacco del Napoli in campionato, Massimiliano … L'articoloper gliperinproviene da NewsGo.