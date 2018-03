Calcio | serie C | Pisa Piacenza LIVE

Calcio - serie C : Pro Piacenza Livorno LIVE : CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA GARA IN STREAMING CLICCA QUI PER IL PRE PARTITA

Calcio femminile - 16° turno Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita il Pink Bari - il Brescia in trasferta contro il Ravenna Woman : Pink Sport Time 13 15 4 1 10 13 35 -22 10. Ravenna Woman 11 15 2 5 8 17 29 -18 11. Sassuolo 10 15 3 1 11 12 27 -15 12. Empoli Ladies 8 15 2 2 11 9 36 -27

Calcio femminile - 16° turno Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita il Pink Bari - il Brescia in trasferta contro il Ravenna Woman : Domani si torna sui rettangoli di gioco del campionato di Calcio femminile di Serie A. 16° turno, 5° del girone di ritorno, per le ragazze nostrane che si confronteranno per regalare spettacolo agli appassionati. La capolista Juventus va a caccia del 16° successo consecutivo nel torneo nazionale affrontando a Vinovo il Pink Bari. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia: la prima della classe contro la nona della graduatoria. Tuttavia, le ...

Consigli FantaCalcio 29° Giornata Serie A 2017/2018 : Le scommesse di giornata : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Riparte la Serie A come ogni weekend, e come ormai abitudine ecco la nostra guida Consigli Fantacalcio. La 29° giornata di campionato, si profila interessante, infatti si parte sabato alle 18.00, col botto: Udinese-Sassuolo. La sfida salvezza può regalare tantissime emozioni ai ...

Calcio - rivoluzione Serie A : i diritti tv al colosso spagnolo Mediapro : Nulla osta dell'antitrust all'assegnazione dei diritti televisivi del Campionato di Calcio di Serie A per il triennio 2018/2021 a favore dell'intermediario Mediapro come deliberato il 7 febbraio...

PAGELLE / Juventus Atalanta (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A recupero 26^ giornata) : PAGELLE Juventus Atalanta, i voti della partita per il Fantacalcio: nel recupero della 26^ giornata i bianconeri vincono 2-0 in casa con Higuain e Matuidi e volano a +4 sul Napoli(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:21:00 GMT)

FantaCalcio - Serie A : che succederà nei testa-coda di giornata? : Che succede se la corsa Champions si intreccia con la lotta salvezza? La temperatura si alza, soprattutto nel girone di ritorno quando i punti pesano di più, sia nella parte alta che in quella bassa ...

Pagelle/ Juventus Atalanta : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A recupero 26^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Atalanta, i voti della partita per il Fantacalcio: i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo all'Allianz Stadium nel recupero della 26^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Serie B : Calcioscommesse - arrivano le condanne penali per i tesserati : In Serie B , potrebbe finalmente scoccare l'ora della cessione dell' Avellino [VIDEO] , dopo mesi e mesi di trattative. Nelle ultime ore, secondo la redazione di OttoChannel, il presidente irpino ...

Serie B : Calcioscommesse - arrivano le condanne penali per i tesserati : In Serie B, potrebbe finalmente scoccare l'ora della cessione dell'Avellino, dopo mesi e mesi di trattative. Nelle ultime ore, secondo la redazione di OttoChannel, il presidente irpino Walter Taccone si è recato a Roma per chiudere l'accordo con Italpol Vigilanza. Avellino, Taccone a Roma per definire la cessione a Italpol Vigilanza La cessione prevede una quota oscillante tra il 70 e l'80% del pacchetto di maggioranza ai fratelli Gravina, ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Agsm Verona-Juventus 0-2 - quindicesima vittoria per le bianconere - sole in vetta alla classifica : E sono quindici. La Juventus vince ancora nel campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, superando 2-0 l’Agsm Verona allo stadio Olivieri grazie alla reti di Martina Rosucci al 13′ e Sofia Cantore al 77′. Rintuzzato l’attacco del Brescia alla vetta della classifica e mantenuto, dunque, il primato, a quota 45 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulle Leonesse. La partenza delle ragazze di Rita Guarino non è dei ...

