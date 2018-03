L’Italia torna grande | due italiane ai quarti di Champions League dopo 11 anni!

Meteo : Mediterraneo troppo caldo - per il Cnr L’Italia è a rischio tornado : Per il climatologo del Cnr Antonello Pasini il riscaldamento globale, che ha colpito in particolare il Mare Nostrum, aumenterà notevolmente il rischio di eventi estremi

Calcio : Mario Balotelli e Graziano Pellé tornano a vestire la maglia delL’Italia? : Il ritorno in Nazionale di Mario Balotelli e di Graziano Pellè? Sembrerebbe di sì, valutando quelle che sono le indiscrezioni nel contesto tricolore. Il ct “ad interim” Luigi Di Biagio sembrerebbe infatti essersi convinto. Le prestazioni con il Nizza in Ligue 1 dell’ex calciatore di Inter e Milan ed un comportamento meno “ribelle” hanno colpito l’attenzione dell’allenatore italiano. La presenza in campo ...

Elezioni 2018 - bentornati nelL’Italia del ‘secondo miracolo economico’ : Questa volta non parlo di diritto o di giustizia. O meglio, ne parlo attraverso l’evento del giorno e cioè il risultato elettorale. Perché la democrazia nasce come espressione massima del diritto. Tutti parlano di risultato a sorpresa; di shock. A me sembra di essere tornato all’Italia del “secondo miracolo economico”, quello degli anni Settanta e Ottanta. Un’Italia disprezzata da tutti dopo essere stata distrutta dalle indagini dei magistrati ...

Ginnastica - L’Italia guarda al futuro con le giovani : D’Amato e Villa promosse. Bentornata Ferlito - Mori sempre al top - Meneghini c’è : La stagione della Ginnastica artistica vivrà i propri momenti clou soltanto nella seconda parte dell’anno con gli Europei ad agosto e i Mondiali a ottobre ma già ieri sono arrivate delle prime indicazioni. La prima tappa della Serie A disputata ad Arezzo ha consegnato la solita vittoria della Brixia Brescia che ha dominato la gara rifilando addirittura 14 punti di distacco alla più immediata inseguitrice e ha regalato delle suggestioni ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 – I convocati delL’Italia per le gare di Lathi. Torna Federico Pellegrino : Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, Torna a essere protagonista la Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. Si riparte da Lathi (Finlandia) con una sprint a tecnica libera (sabato 3 marzo), oltre alla 10km e alla 15km a tecnica classica (domenica 4 marzo). L’Italia sarà presente all’appuntamento con nove azzurri. SPRINT: Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Stefan Zelger; Greta Laurent, Gaia Vuerich 10KM: Anna ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati delL’Italia per le sfide a Galles e Scozia. Torna Luca Morisi dopo 3 anni! : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha diramato le convocazioni per le sfide con Galles (11 marzo a Cardiff) e Scozia (17 marzo a Roma) che chiuderanno il Sei Nazioni 2018. La nostra Nazionale si radunerà al Centro Onesti domenica 4 marzo, giovedì 8 partirà alla volta del Galles. Sono 32 i ragazzi chiamati agli ordini. Tra loro spicca il nome di Luca Morisi, trequarti della Benetton che Torna in azzurro dopo addirittura tre ...

Clima : il sindaco Raggi in Messico per il C40 - “L’Italia torna protagonista” : “Sono a Città del Messico per la conferenza C40#Women4Climate. L’Italia torna protagonista nel dibattito sui cambiamenti Climatici. Le grandi capitali sono in prima linea per vincere le sfide di domani. Nessuno deve rimanere indietro. Lo sviluppo sostenibile e inclusivo è il nostro obiettivo comune. Il futuro è nelle nostre mani“: lo ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Clima: il ...

10 medaglie - obiettivo raggiunto. L’Italia è tornata grande - ora un gran finale per l’ultimo sogno : Missione compiuta. L’Italia ha raggiunto l’obiettivo prefissato alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 dal presidente del Coni, Giovanni Malagò: doppia cifra di medaglie, con tre ori. Le attese sono state confermate e l’Italia è tornata finalmente e con pieno merito tra le grandi protagoniste mondiali anche negli sport invernali (alle Olimpiadi estive finisce ininterrottamente nella top10 del medagliere da ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 17 febbraio : L’Italia punta sulle Amazzoni azzurre! Torna Arianna Fontana! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una giornata all’insegna delle donne per l’Italia. Le nostre Amazzoni andranno all’assalto di risultati importanti e proveranno a farci sognare. Si comincia alle 3.00 di notte con il superG femminile. Sofia Goggia è la donna del tutto o niente: attaccherà a tutta per cercare il risultato, dovremo incrociare ...

Previsioni Meteo - il sole torna a baciare L’Italia : tanta neve sull’Appennino del Centro/Sud [MAPPE] : 1/14 ...

Pil : ?ecco i Paesi Ue tornati sopra ai livelli pre-crisi (non L’Italia) : L’Italia è l’unico grande paese di Eurolandia a non aver superato il massimo precedente la Grande recessione. Traguardo raggiunto invece per la Spagna. Tra i Paesi minori di Eurolandia, soltanto Grecia, Portogallo, Cipro e Finlandia mancano il traguardo che potrebbe essere stato invece raggiunto, l’anno scorso, dalla Lettonia e sfiorato dalla Slovenia...

Fed Cup 2018 - le possibili avversarie delL’Italia ai play-off. Spareggio per tornare in Serie A! : L’Italia ha battuto 3-1 la Spagna nel primo turno del World Group II di Fed Cup 2018, guadagnandosi così la possibilità di giocarsi il play-off che vale il ritorno nel World Group I, la Serie A del tennis femminile mondiale. L’Italia, in accordo con il ranking per nazioni, sarà opposta ad una delle quattro teste di Serie, che saranno Bielorussia (1), Svizzera (2), Olanda (3), e Belgio (4), ovvero i Paesi usciti sconfitti dal primo ...

Fed Cup - senza Camila Giorgi - potenziale dimezzato per L’Italia. Sara Errani farà da chioccia alle giovani - ma così sarà difficile tornare in A : Dal 10 all’11 febbraio inizierà l’edizione 2018 della Fed Cup, competizione mondiale a squadre del tennis femminile. L’Italia inserita nel Gruppo II, ovvero il tabellone cadetto, punterà al play-off promozione in “Serie A” sfidando a Chieti la Spagna in un incontro che si presenta decisamente complicato. Il capitano Tathiana Garbin, costretta anche dalle circostanze, non potrà contare sulla n.1 italiana del momento Camila Giorgi, in ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 – Il XV delL’Italia per la sfida all’Inghilterra : la formazione titolare degli azzurri. Sette esordienti - torna Zanni : Conor O’Shea ha finalmente svelato il XV dell’Italia per la sfida all’Inghilterra. Gli azzurri scenderanno in campo domenica 4 febbraio per l’esordio nel Sei Nazioni 2018. Questa la formazione che giocherà all’Olimpico di Roma contro i Campioni in carica (dalle ore 16.00). ITALIA – XV titolare CONTRO L’INGHILTERRA: 15 Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 3 caps)* 14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, ...