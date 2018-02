Cina - lanciato satellite con 'sentinella' italiana per studiare i terremoti : scambio di complimenti tra Mattarella e Xi Jinping : La mutua fiducia politica e la cooperazione concreta in vari settori si sono approfondite costantemente'. 'I proficui risultati conseguiti nel suddetto progetto satellitare, testimonianza del ...

Cina - lanciato satellite con 'sentinella' italiana per studiare i terremoti. Scambio di complimenti fra Mattarella e Xi Jinping : La mutua fiducia politica e la cooperazione concreta in vari settori si sono approfondite costantemente'. 'I proficui risultati conseguiti nel suddetto progetto satellitare, testimonianza del ...

Xiaomi Redmi 5 lanciato in Cina con 4 GB di RAM : Xiaomi ha deciso di lanciare una nuova variante di Xiaomi Redmi 5 dotata di ben 4 GB di RAM. Scopriamo insieme le sue caratteristiche e il prezzo L'articolo Xiaomi Redmi 5 lanciato in Cina con 4 GB di RAM è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.