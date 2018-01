Maltempo | frane | mareggiate e forte vento da Friuli e Veneto alla Sardegna

Maltempo Liguria : frane in Val d’Aveto e Val Fontanabuona : frane e smottamenti tra la Val d’Aveto e la Val Fontanabuona: interventi in corso da parte di Città metropolitana di Genova. Il servizio viabilità è intervenuto sulla SP56 di Barbagelata, in località Priosa, dove è stata posta la segnaletica per uno smottamento del manto stradale mentre sulla SP32 del Bocco è stato predisposto un senso unico alternato per un movimento franoso. L'articolo Maltempo Liguria: frane in Val d’Aveto e Val ...

Maltempo - Allerta Meteo/ Liguria - frane smottamenti a Genova : bollino arancione su Levante (oggi 27 dicembre) : Meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 27 dicembre 2017. L'inverno è davvero arrivato con pioggia, neve e raffiche di vento. Le temperature a sorpresa salgono, ma c'è Allerta.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 13:00:00 GMT)

Maltempo - forti piogge e nevicate in Liguria : frane nel genovese : Genova, 27 dic. (askanews) Nel levante della Liguria proseguirà fino alle 20 l'allerta arancione per piogge diffuse e temporali diramata dalla Protezione civile regionale. I disagi maggiori si sono ...

Maltempo - a Rieti allagamenti e frane. Emilia-Romagna chiede lo stato di emergenza : Rieti Maltempo al centro Italia. allagamenti e fiumi in piena in provincia di Rieti, dove dal pomeriggio di venerdì 15 dicembre piove incessantemente. L'Emilia-Romagna chiede lo stato di emergenza. I ...

Maltempo Italia : allerta frane dopo neve e piogge. L'Emilia sommersa dai fiumi esondati : BELLUNO neve, gelo, forti piogge, fiumi esondati e frane. Il nord e il centro Italia martoriati da un'ondata di Maltempo che sta creando grande paura e forti disagi. Pericolo frane. Otto famiglie ...

Maltempo - Lucca : frane in Garfagnana e alta Versilia : frane e qualche smottamento su strade provinciali e comunali del territorio della Lucchesia con viabilità interrotta, cadute di alberi e vegetazione e, soprattutto, l’esondazione (poi rientrata) del fiume Serchio nella notte fra lunedì e martedì a Borgo a Mozzano, in Mediavalle, con la chiusura della Strada statale del Brennero riaperta intorno a mezzogiorno e l’isolamento dei Stazzema in alta Versilia. Sono queste, in generale, le ...

Maltempo Lombardia : “Rischio valanghe - frane e ghiaccio” : Rischio valanghe in montagna e frane nella Bergamasca, allerta ghiaccio sulle strade mentre il livello del fiume Po sale di oltre un metro in appena 24 ore. E’ quanto emerge da un monitoraggio di Coldiretti sull’ondata di Maltempo che sta investendo la Lombardia. In montagna la neve fresca rappresenta il problema principale con il rischio valanghe che rimane forte, mentre a Riva di Solto nella Bergamasca una frana caduta nella notte ...

Maltempo - Coldiretti : in Lombardia allerta valanghe - frane e ghiaccio : Ecco quanto emerge da un monitoraggio di Coldiretti sull’ondata di Maltempo che sta investendo la Lombardia: sussiste rischio valanghe in montagna e frane nella Bergamasca, allerta ghiaccio sulle strade mentre il livello del fiume Po sale di oltre un metro in appena 24 ore. “In montagna – spiega la Coldiretti – la neve fresca rappresenta il problema principale con il rischio valanghe che rimane forte, mentre a Riva di Solto ...

Maltempo Liguria : disagi per la pioggia a Genova - due frane nel Levante : Piogge intense si sono registrate in mattinata in provincia di Genova: in particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti a Rapallo e a Mezzanego per due piccole frane che hanno trascinato detriti lungo le strade. Intervento dei pompieri a Genova, a Bolzaneto e al Peralto, per alberi pericolanti. L'articolo Maltempo Liguria: disagi per la pioggia a Genova, due frane nel Levante sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : ancora disagi per frane in provincia di Teramo : Durante la notte scorsa e nella giornata odierna i vigili del fuoco del comando di Teramo hanno effettuato quasi 30 interventi, a seguito delle abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi. Oggi il tempo ha dato una tregua, ma sono continuati gli interventi per frane, scantinati allagati, pulizia di autorimesse e piazzali di aziende, sedi stradali e recupero di autoveicoli in panne. disagi in diversi comuni della provincia, in particolare nei ...

Maltempo Marche : nella notte frane e sottopassi allagati : In via di miglioramento la fase di Maltempo che si è abbattuta sulle Marche: nella notte si sono registrate frane e smottamenti, soprattutto nel Fermano e nell’Ascolano, con alcuni allagamenti di sottopassi e strade e un grave incidente a Jesi, forse provocato dalle pessime condizioni del manto stradale. La Protezione civile regionale segnala parziali allagamenti di sottopassi stradali che poi sono stati chiusi al traffico, in particolare ...

Maltempo - un morto in incidente stradale : frane nelle Marche - riattivata linea ferroviaria : Un 27enne di Gubbio e’ morto in un incidente stradale avvenuto a Cantiano (Pesaro Urbino), lungo la Flaminia, mentre cadeva una forte pioggia. Era alla guida di un pick up uscito di strada e andato a finire contro un terrapieno laterale. Ferito il passeggero che viaggiava al suo fianco, un 25enne umbro. Disagi e smottamenti vengono segnalati in particolare in provincia di Ascoli Piceno. In particolare sulla strada statale 81 Piceno ...

Maltempo Marche : allerta per fiumi Tronto e Tenna - frane ad Ascoli : Situazione di massima allerta nelle Marche a causa del Maltempo che sta interessando tutto il centrosud della Regione: piove con forte intensita’ dalla notte scorsa. Nell’Ascolano, tra Offida ed Acquaviva Picena, si e’ verificata un altra piccola frana nella frazione di Colli di Lisciano, sul Colle San Marco, a pochi chilometri dal capoluogo. I vigili del fuoco stanno intervenendo ed hanno chiesto il supporto di altre agenzie ...

Maltempo - frane e pioggia in Abruzzo : 17.16 Allerta Maltempo in Abruzzo fino a domani, dove la Protezione Civile ha dichiarato il codice arancione. La pioggia incessante provoca problemi sulla costa,tra Pescara e Teramo. Allagata la statale Adriatica in più tratti Due incidenti verificatisi a causa del Maltempo hanno provocato due feriti nel Pescarese e nel Chietino.Traffico bloccato per frana sulla Statale 150, tra Notaresco e Morro d'Oro (Teramo),A Silvi,cedimento di una parte ...