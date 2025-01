Sololaroma.it - Trigoria, lavoro di scarico per chi ha giocato contro l’Eintracht: Zalewski in gruppo

Leggi su Sololaroma.it

Si conclude un gennaio positivo per la Roma, che sembra ritrovato fiducia e consapevolezza nei propri mezzi grazie alsvolto da Claudio Ranieri. Ieri, i giallorossi hanno superato 2-0Francoforte nell’ultima giornata della fase campionato di Europa League, staccando i pass per i playoff, dove incontreranno il Porto. Domenica, invece, è in programma l’attesa sfida di campionatoil Napoli, che dirà tanto sulle ambizioni dei capitolini per la seconda metà di stagione.per chi haieriAll’indomani del successo ottenutoFrancoforte, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo Fulvio Bernardini diper iniziare a preparare il big matchil Napoli, in programma domenica 2 febbraio allo stadio Olimpico alle ore 20:45.