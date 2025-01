Ilrestodelcarlino.it - L’assaggiatrice di Hitler e la complicità del male

A pochi giorni dal giorno della memoria anche Prova d’attore ricorda l’orrore nazista. Arriva alle 17 di domenica al teatro Turroni di Sogliano ‘di’, versione teatrale del romanzo di Rosella Postorino vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali. Un’interpretazione tutta femminile dell’istinto di sopravvivenza che può portare ciascuno a colludere con il, ma anche del tentativo di trovare qualcosa di umano laddove non sembra esserci. Sul palco Silvia Gallerano e Alessia Giangliuliani che interpretano tutti i personaggi di una storia complicata quanto evocativa. Rosa Sauer è un personaggio di invenzione ispirato a quello di Margot Wölk, assaggiatrice direalmente esistita. La storia inizia nell’inverno del ’43, quando Rosa, per sfuggire alle bombe sganciate su Berlino, si rifugia dai suoceri in un villaggio di campagna della Prussia orientale, in prossimità della “Tana Del Lupo”, quartier generale dinascosto e mimetizzato nella foresta.