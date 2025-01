Ilrestodelcarlino.it - Gli operai a Roma: "Il lavoro non si tocca"

Partiti in pullman nelle prime ore della mattinata, più di centodella Beko di Comunanza si sono recati aper attendere, all’esterno del Mimit, l’esito dell’incontro. I lavoratori hanno anche manifestato insieme ai loro colleghi giunti nella capitale dalle altre località che ospitano i siti italiani della multinazionale ovvero Fabriano, Siena, Cassinetta e Caserta. Oltre 500 i dipendenti che si sono riuniti in presidio davanti alla sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Va ricordato che il precedente piano della Beko prevedeva la chiusura di due stabilimenti in Italia, quello di Comunanza e quello di Cassinetta (oltre alla linea del freddo a Cassinetta), e più di 1.900 esuberi. Contestualmente all’incontro, poi, è stato proclamato anche uno sciopero di otto ore, sempre in tutti i siti Beko, dalle organizzazioni di categoria Fiom, Fim e Uilm.