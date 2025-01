Ilgiorno.it - Fedez: “Ho scelto Chiara Ferragni, l’ho amata e sposata senza esitazione”. Poi la sua verità su Angelica Montini e Fabrizio Corona

Milano, 31 gennaio 2025 – “Qualche punto fermo”. È così che comincia l’ultima storia su Instagram di. Dopo giorni di silenzio, il cantante milanese ha deciso di dire la sua riguardo il video in cuisvela i retroscena della sua relazione extraconiugale con. Ha spiegato come sono andate le cose dal suo punto di vista, confermando in parte la ricostruzione del re dei paparazzi ma smentendo numerosi dettagli e varie interpretazioni. Il duro sfogo di: “Conho sopportato in silenzio. Ho capito che quello che ho vissuto è stato una totale presa in giro” Ecco le parole dipubblicate sul suo profilo social: “Qualche punto fermo. L'idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del mio matrimonio per fuggire dall'altra parte d'Italia è semplicemente ridicola.