Chi erano Leopold e Loeb gli amanti del delitto perfetto e perché il loro caso fece epoca?

Nel 1924, Chicago fu scossa da un crimine che avrebbe segnato la storia giudiziaria americana: Nathane Richard, due giovani brillanti e facoltosi, rapirono e uccisero il quattordicenne Bobby Franks. Spinti dal desiderio di compiere il “crimine” e dimostrare lasuperiorità intellettuale, pianificarono meticolosamente l’omicidio, scegliendo lavittima in modo casuale. Ildivenne noto come il “crimine del secolo”.Nathane Richard(fonte: Britannica/Potter and Potter Auctions)Nathane Richardprovenivano da famiglie ebree benestanti di Chicago., un appassionato ornitologo e linguista, parlava diverse lingue e aveva frequentato l’Università di Chicago., considerato più socievole, si era laureato all’Università del Michigan a soli 17 anni.