Lapresse.it - Caso Almasri, Meloni: “Indagarmi un danno all’Italia, certi giudici vogliono governare”

Ilresta al centro dello scontro politico, dopo che è saltata l’informativa alle Camere dei ministri Nordio e Piantedosi, iscritti nel registro degli indagati insieme con la premier, Giorgia, e il sottosegretario Mantovano a seguito di una denuncia presentata per la vicenda del rilascio e del rimpatrio del libico, accusato di crimini di guerra e contro l’umanità. La premier torna all’attacco: “L’atto” di iscrizione “era chiaramente un atto voluto e tutti sanno che le procure in queste cose hanno la loro discrezionalità, come del resto è dimostrato dalle numerosissime denunce che i cittadini hanno fatto contro le istituzioni e sulle quali si è deciso di non procedere con l’iscrizione nel registro degli indagati”.: “Unalla nazione”Non solo: secondoil fatto di essersi ritrovata “sulla prima pagina del Financial Times con la notizia che sono stata indagata” diventa “unche si fa alla nazione, che si fa alle sue opportunità, che si fa alle sue speranze, che si fa alle sue occasioni”.