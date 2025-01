Biccy.it - Roberto Alessi, rivelazioni su Fedez e Angelica: “Cosa farà lui”

Leggi su Biccy.it

Fan, hater, giornalisti, conduttori, opinionisti, tutti stanno parlando della storia diconMontini e della reazione di Chiara Ferragni (che potrebbe aver avuto un flirt con Achille Lauro). Ancheora ha detto la sua, rivelando a La Vita In Diretta chee Chiara a quanto gli risulta non erano una coppia aperta, ma aggiungendo anche che la cover di Bella Str0nza sarebbe dedicata adMontini e non ha Chiara!: “La cover è per l’altra donna e non per l’ex moglie”.“Io ho messo in copertina questa storia die Chiara, perché è una storia da spiegare. Però voglio anche dire unaimportante.lui? Dedicherà una canzone a una delle due. Il brano checanterà al Festival di Sanremo con Marco Masini durante la serata delle cover.