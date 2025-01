Lanazione.it - Restituire di nuovo la vita. Dipartimento donazione, Girardi nominato direttore a Pistoia: “Siamo all’avanguardia”

, 30 gennaio 2025 – Empatia, équipe e infine, va da sé, professionalità. Mancando anche solo uno di questi elementi il percorso sarebbe impraticabile. Non a, non in zona di competenza Ausl Toscana Centro dove, pur nella complessità e delicatezza del momento – la morte, la– nel tempo si è riusciti a scrivere tante storie a lieto fine. Qui dallo scorso primo gennaio il dottor Eufrasio, volto e competenze note nella realtà ospedaliera, ha assunto il ruolo didella Sosd (Struttura organizzativa semplice dipartimentale)Organi. Un incarico che rende merito a un impegno profuso con passione e competenza per venticinque anni, da tanto il dottora diverso titolo opera nel settore dellaorgani. A fare il paio con tanta professionalità, un dato evidente: la Toscana è terra di generosi.