La Juventus prenda coscienza che è sull’orlo del fallimento stagionale Tuttosport

Lache èdel)Guido Vaciago (direttore di) si conferma uno dei pochissimi a non avere gli occhi foderati di prosciutto. Sulla gestione Thiago Motta-Giuntoli il giornalismo calcistico italiano ha offerto un’impietosa immagine di sé. Ma nella vita puoi dire tutto quello che vuoi, poi arrivano sempre i fatti.Scrive Vaciago:Sconcertante per inconsistenza agonistica e allucinante per leggerezza difensiva, la peggioredella stagione perde la seconda partita consecutiva, questa volta senza neanche giocate un tempo, come era accaduto a Napoli. Non ha creato, ha lasciato spazi enormi al Benfica che poteva segnare almeno altri due gol, completando un’umiliazione tecnica che i tifosi non meritavano.È una crisi profonda, nella quale si ha la sensazione si sia infilato l’allenatore, che appare confuso e sembra trasmettere questa confusione alla squadra, cambiando troppo frequentemente gli uomini e i ruoli.