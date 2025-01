Romadailynews.it - Gemellaggio tra San Demetrio Corone e Lezhe: ponte culturale tra Calabria e Albania

Leggi su Romadailynews.it

Un accordo per rafforzare i legami storici e promuovere iniziative comuniUn importante passo per il rafforzamento dei legami culturali tra Italia eè stato compiuto con ilufficiale tra il Comune di San, situato in provincia di Cosenza, e quello albanese di. La firma dell’accordo sancisce una collaborazione che mira a valorizzare le radici comuni e a promuovere iniziative congiunte in ambiti quali cultura, turismo, istruzione e sviluppo economico.San, riconosciuto come uno dei centri principali della comunità arbëreshë in Italia, consolida così il suo ruolo di promotore delle tradizioni italo-albanesi. Anche, città albanese carica di storia e simbolismo, ha manifestato grande entusiasmo per l’accordo, considerandolo un’opportunità per intensificare il dialogo con le comunità arbëreshë calabresi.