Aumento pensioni anticipate, nuove regole per la neutralizzazione dei contributi

La Cassazione rimette in discussione ledelladei. Lo strumento permette di escludere i periodi diritenuti penalizzanti nel calcolo dell’assegno, fino a un massimo di cinque anni.Finora ladei versamenti sfavorevoli poteva essere richiesta in contemporanea all’invio della domanda di trattamento previdenziale. Grazie alla recente sentenza della Suprema Corte, invece, l’estromissione può essere richiesta a posteriori anche dai pensionati. Una decisione che apre alla possibilità di ricevere importi più alti, perlomeno al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia.La sentenza della CassazioneCon la sentenza della Cassazione n.30803 del 2024, depositata lo scorso dicembre, gli Ermellini della sezione Lavoro hanno accolto il ricorso di un contribuente che si era visto respingere dalla Corte d’Appello di Lecce la richiesta delladi un periodo dipoco vantaggioso, per ricalcolare il proprio assegno.