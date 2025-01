Addio campione Sport italiano sotto choc morto a 17 anni dopo un malore | ha lottato fino alla fine  

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non ce l’ha fatta Edoardo Fiore, promessa 17enne del volley. Il giovane palleggiatore della Vercelli Volley, squadra di serie D, èieri mattina all’ospedale cittadino Sant’Andrea,undi alcuni giorni prima, da cui non si è più ripreso. La notizia è rimbalzata attraverso la pagina fb della sua squadra: “Ci sono cose che non vorresti mai dire, notizie che non vorresti mai dare..ma la vita, purtroppo, è tanto bella, quanto maledettamente stronza”.>>“, angelo”. Gregorioa 16, prima la malattia poi il tragico incidente“Purtroppo, oggi, ci ha lasciato uno dei nostri ragazzi, oggi abbiamo perso un pezzo della nostra big family bianco-blu. Il nostro Edo Fiore non ha portato a casa il risultato, questa partita era troppo grande per lui e si è spento”.