Ilgiorno.it - Più turisti con i Treni della neve, la Valtellina esulta: “E dopo le Olimpiadi andrà ancora meglio”

Valmalenco (Sondrio) – Ifunzionano, nonostante i disguidi sulla rete ferroviaria. Malgrado i convogli sulla linea Milano-Tirano non siano sempre in orario e la ferrovia non sia il mezzo più indicato per raggiungere la, in un periodo in cui la rete è oggetto di lavori e migliorie, l’iniziativa griffata Trenord va a gonfie vele. Il 7 dicembre, in linea con le aperture degli impianti sciistici, sono iniziati a circolare idi Trenord con le speciali offerte (treno + navetta + skipass) dedicate aiche intendono trascorrere uno o più giorni sulle piste nei comprensori di Aprica, Domobianca, Madesimo, Piani di Bobbio e Valmalenco. La comodità del servizio è che l’utente viene accompagnato fin sulle piste. La promozione è valida fino al 13 aprile e nel prezzo, dai 43 euro di Domobianca, ai 55 dei Piani di Bobbio, ai 60 di Madesimo e ai 63 euro di Aprica e Valmalenco, sono compresi il viaggio di andata e ritorno col treno fino alla stazione più vicina al comprensorio sciistico scelto, il trasporto in navetta dedicata e lo skipass.