Ilgiorno.it - Nuovo centro Westfield. Proseguono i lavori per la realizzazione della Cassanese bis

Leggi su Ilgiorno.it

In capo a, l’operatore del futurocommerciale di Segrate,per labis, arteria che andrà ad alleggerire il trafficoe migliorerà i collegamenti con Milano. Ieri un sopralluogo congiunto di Città Metropolitana, coi consiglieri delegati Daniela Caputo e Marco Griguolo, il Comune di Segrate, col sindaco Paolo Micheli, eMilan, col managing director Alexis Dubois, ha permesso di valutare lo stato di avanzamento dell’opera, che ad oggi è stata realizzata per circa il 60%. Nel complesso il tracciato sarà lungo 4,2 chilometri e costerà 150 milioni di euro; la sua ultimazione è prevista nel primo semestre del 2026. Intanto, nell’estate 2025 verrà aperto un secondo svincolo di collegamento alla viabilità locale già esistente, dopo quello (tra Milano Oltre a Segrate e via Pordenone a Pioltello) aperto nel novembre 2024.