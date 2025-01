Pronosticipremium.com - PSV-Liverpool, il pronostico di Champions League: dalla combo alla chance mix

Si accinge a concludersi la prima parte della, che da quest’anno ha visto l’introduzione del nuovo formato a 36 squadre. La fase campionato vedrà calare il sipario nella giornata di domani, mercoledì 29 gennaio, quando si disputeranno in contemporanea, alle ore 21, tutte e sedici le gare dell’ottavo e ultimo turno. Al Philips Stadion andrà in scena la sfida tra PSV Eindhoven e, con punti fondamentali in palio per i padroni di casa.La formazione olandese si trova infatti al 19° posto della classifica a quota 11 punti, con un piede e mezzo agli spareggi che al momento non garantisce però la certezza. Per evitare brutte sorprese il PSV dovrà quindi provare a fare risultato. I biancorossi arrivano a questo appuntamento con due successi consecutivi alle spalle, uno in Europa e l’altro in Eredivisie, entrambi per 3-2, che dimostrano come siano riusciti a reagire dopo la sconfitta per 3-1 in campionato contro lo Zwolle.