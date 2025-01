Lapresse.it - Marche, Consiglio regionale nel segno della Memoria

Ildellesi è riunito in seduta aperta per celebrare il Giorno. Nelle parole del Presidente Dino Latini, che ha aperto i lavori, l’invito “ad onorare ladi milioni di vittime innocenti”. “Siamo tutti chiamati a ricordare e a non chiudere mai gli occhi di fronte alla barbarie. Quell’orrore ha avuto origine da un’ideologia di odio e intolleranza – ha sottolineato Latini – ogni giorno possiamo scegliere di essere testimoni e protagonisti di un cammino di cambiamento”. All’intervento del Presidente Latini hanno fatto seguito le parole di Marco Ascolitti, PresidenteComunità Ebraica di Ancona, e quelle di Mario Venezia, PresidenteFondazione MuseoShoah, in collegamento da Auschwitz. Donatella D’Amico, Direttore dell’Ufficio scolastico, ha ribadito il ruolo fondamentalescuola per la conservazione, “arma potentissima”.