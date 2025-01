Ilrestodelcarlino.it - Lo splendore dei fenicotteri che tornano alla Riserva della Sentina incanta tutti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancora uno emozionante avvistamento. Domenica un gruppo dirosa ha fatto la sua comparsa e ha regalato uno spettacolo unico agli appassionati di birdwatching e ai numerosi fotografi che, in poco tempo, hanno raggiunto l’area. Gli uccelli, con il loro inconfondibile piumaggio rosa e le lunghe zampe, sono stati immortalati mentre si riposavano nelle acque calme di uno dei laghettiche si trova a ridossofoce del Tronto. Non si tratta di un evento isolato. Negli ultimi anni isono stati avvistati nelladurante i periodi di migrazione. Uno degli avvistamenti più recenti e importanti risale al gennaio 2022, quando un singolo esemplare sostò per alcuni giorni nei laghetti dell’area protetta. La loro presenza, sebbene non frequente, sottolinea l’importanzacome punto strategico per gli uccelli migratori lungo la rotta adriatica.