Le ferite della storia L’omaggio di Lecco | Guerre e deportati Valsassina dilaniata

BARZIO () Barzio, non un luogo qualsiasi per celebrare la Giornatamemoria in occasione dell’80esimo anniversario del campo di concentramento di Auschwitz e per consegnare le Medaglie d’onore in ricordo quanti sono stato internati nei lager, alcuni mai più tornati a casa. Non c’è praticamente famiglia che non abbia avuto partigiani, internati, oppositori dei nazifascisti e non c’è paese dove non ci sia un cippo che indichi eccidi ed esecuzioni sommarie da parte di SS e miliziani delle Brigate nere. A Ballabio, alle porte, ha trovato rifugio pure Liliana Segre. "Laè stato il territorio lecchese che più di altri ha patito la guerra e i rastrellamenti", conferma il prefetto diSergio Pomponio, che ieri pomeriggio, a Barzio, ha consegnato 16 medaglie d’onore agli eredi di altrettanti internati lecchesi: Mario Acerboni e Carlo Beri di Casargo, Enrico Arrigoni di Bellano, Guido Artusi di Introbio, Carlo Barindelli di Esino Lario, Pacifico Baruffini, Luciano Ciresa e Angelo e Carlo Mascheri di Cortenova, Achille Bellani di Casatenovo, Felice Capinni di Valmadrera, Antonio Dajielli di Gallarate i cui figli abitano a Bellano, Biagio Fazzini di Premana, Ambrogio Galbiati di Pasturo, Felice Locatelli di Ballabio e Alberto Navetti di Como la cui figlia vive a Colico.