Laspunta.it - Latina, dormitorio al “Colosseo”. Ciolfi (5Stelle): “Amministrazione incapace chiede aiuto al Prefetto”

“Non ho mai voluto strumentalizzare le criticità legate alla gestione delcomunale di, infatti non sono intervenuta sino ad oggi sul tema pur avendo partecipato al sit-in del comitato dello scorso venerdì “. A dichiararlo è Maria Grazia, capogruppo M5S al Consiglio comunale di, che poi affonda: “Lo faccio ora, per denunciare tutta l’incapacità politica dell’Celentano costretta oggi are supporto alla Prefettura, dopo aver rinnegato le criticità emerse fin dall’inizio e che hanno reso la questione una vera e propria bomba sociale”.Maria GraziaPer lale misure di garanzia individuate dall’esecutivo pontino, come il presidio fisso di sicurezza delle forze dell’ordine, non sono state efficaci o, addirittura, neanche attuate.