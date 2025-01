Ilfattoquotidiano.it - “Lasciate l’ego alla porta”: We Are The World e la notte che quarant’anni fa ha segnato la storia della musica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una solaper provare, registrare, incidere un inno senza tempo. Parlare alle animegente e ricordare che il noi, sull’io, vince sempre. “We Are The” è stata soprattutto questo: un esempio. Una lezione di umiltà, condivisione, immedesimazione nell’altro. 45 stellestatunitense si sono unite e hanno cantato insieme un brano non loro, a condizioni non loro. “Check your ego at the door” fu la richiesta di Quincy Jones (produttorecanzone) a coloro che il 28 gennaio 1985, in gran segreto, entrarono negli A&M Studios di Los Angeles. “” fu indispensabile.dopo, il capolavoro di USA for Africa ha generato più di 160 milioni di dollari, utilizzati per sostenere cause umanitarie. Lo conoscono tutti e lo cantano tutti.L'articolo “”: We Are Thee lachefa halaproviene da Il Fatto Quotidiano.