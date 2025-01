Calciomercato.it - Inzaghi pensa anche al Milan: due big fuori e conferma per Frattesi in Champions | VIDEO CM.IT

L’Inter prepara la sfida di domani inLeague a San Siro contro il Monaco, che vale l’accesso diretto agli ottavi di finaleL’Inter si allena sotto una pioggia battente alla vigilia del match diLeague contro il Monaco, con i nerazzurri a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itAi campioni d’Italia basta un punto per avere la matematica certezza di entrare tra le prime otto, con Simoneche dovrà fare ancora a meno di Acerbi e Calhanoglu per l’incrocio contro i monegaschi: il regista turco è in forte dubbioper il derby di domenica in campionato con il. Al suo posto in regia tornerà quindi Asllani dopo la panchina nella vittoriosa trasferta di Lecce, mentre va verso la. Il centrocampista ex Sassuolo si è rilanciato ed è in vantaggio su Barella, quest’ultimo particolarmente carico durante la rifinitura e che ha smaltito la brutta botta rimediata al ‘Via del Mare’.