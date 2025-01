Ilgiorno.it - Il nuovo volto della ex Stalingrado: "Qui arriveranno seimila persone"

Leggi su Ilgiorno.it

La exd’Italia cambia, a partire dai luoghi simbolo del suo passato. Sull’area che negli anni d’oro dell’industria era occupata dal colosso siderurgico Falck, un tempo luogo di lavoro per migliaia diprovenienti da tutta Italia, fino alla dismissione seguita da anni di abbandono, ogni giorno 300 operai si alterneranno per costruire i primi tre edifici delpolo urbano Unionezero, sviluppato da Hines. Svettano le gru del primo cantiere, appaltato a Colombo Costruzioni Spa e CMB, che raccontiamo a partire dai numeri: un appalto da 220 milioni di euro, 36 mesi di lavori per lo sviluppo di un immobile direzionale di circa 48mila metri quadrati, che ospiterà i nuovi uffici di Intesa Sanpaolo e sarà consegnato alla banca entro la fine del 2027. Un ulteriore edificio uffici di 45mila metri quadrati con possibilità di locazione anche multi-tenant, entrambi progettati da Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV), e uno studentato di circa 39mila metri quadrati e 700 posti letto, disegnato da Park Associati.