Ilgiorno.it - Dove c’era la fabbrica Breda. Ora c’è il quartiere di Gregotti. La Bicocca tra luci e ombre e l’incanto dei Palazzi Celesti

una volta unadi locomotive, la storicae c’è oggi una ““ di idee e di arte in unplasmato dalla architettura. Il luogo in cui sorgeva lanon era casuale, era quella periferia operaia che ospitava, a pochi metri, anche le case dei lavoratori, in quel lembo di Milano che sta a cavallo tra gli ultimi scampoli della città e Sesto San Giovanni. L’intero, così come è oggi, è il frutto di un progetto di riqualificazione post-industriale firmato dallo studio dell’architetto Vittorio. Il grandeaccoglie edifici di interesse urbanistico e monumentale: l’omonima Università, il Teatro degli Arcimboldi, l’Hangare l’"headquarter" Pirelli. Sono i simboli di una Milano che parte da una storia che ancora si respira ed è in continuo divenire.