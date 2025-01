Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie A, il patron rassicura il pubblico dopo l’ultima sconfitta e annuncia il mercato. Pizza conforta l’Italservice:: "Siamo pochi, servono rinforzi»

Ultima giornata del girone di andata amara perPesaro. La Sandro Abate sbanca il PalaMegabox 3 a 1. Domenica sera negativa per i biancorossi, che hanno dovuto sempre inseguire, senza successo, la squadra di Avellino. Complici anche gli altri risultati, Pesaro torna in zona playout, seppure ad un solo punto dalla quota salvezza. Primi 10 minuti senza reti, dove Pesaro ci prova con la manovra e la Sandro Abate punge in ripartenza, colpendo un palo. A 5 minuti dal termine gli ospiti sono a cinque falli e mister Basile si gioca il power play a tutto campo. Mossa che paga, perché sulla pressione dei rossiniani, si apre un pertugio che permette a Gui di sbloccare la gara: 0 a 1 all’intervallo. Nella ripresa la Sandro Abate insiste spesso col portiere di movimento e ancora una volta raccoglie i frutti: al 10’ è Galletto a sorprendere la difesa pesarese e a insaccare lo 0-2 dapassi.