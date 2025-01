Barbara Berlusconi al Tg1 | Avviso di garanzia a Meloni? Come mio padre nel 1994 Così cadde il primo governo del Cavaliere

Leggi su Open.online

«Impossibile non pensare a quell’diche ricevette mio, Silvio». A parlare al Tg1 a poche ore dalla notizia dell’indagine a carico di Giorgia, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano per la vicenda del rimpatrio del trafficante libico Najem Osama Almasri è, terzogenita dell’ex leader di Forza Italia. La dirigente di Fininvest consegna poche parole al Tg della rete ammiraglia Rai, ma sufficienti a tracciare il parallelo «inquietante» con la vicenda che colpì ilagli albori della sua carriera di presidente del Consiglio. «Il pensiero va all’diricevuto da miodurante il vertice Onu a Napoli del. Non so se tratti di giustizia a orologeria, ma il sospetto è legittimo». Cosa successe a novembreQuello rievocato dafu un episodio eclatante che aprì il decennale scontro tra centrodestra e magistratura: il 22 novembrel’allora premier fu raggiunto da un invito a comparire da parte della procura di Milano con l’accusai di corruzione.