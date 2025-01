Cityrumors.it - Un fedelissimo della Meloni nel mirino degli 007 italiani: l’indagine a Palazzo Chigi

Nelagenti segretiè finito il capo di gabinetto di Giorgia, un’indagine che nasce da un esposto contro ‘Domani’Il capo di gabinettoPresidente del Consiglio, Giorgia, è finito nei radar e nelle indagini di tre agenti segreti. Gaetano Caputi sale alla ribalta sulle notizie di cronaca, per essere finito neldell’AISI, Agenzia informazioni e sicurezza interna.Unnel007(Ansa Foto) – Cityrumors.itUna figura nota fin dall’insediamento al governoleader di Fratelli d’Italia, che in passato aveva già ottenuto incarichi di un certo spessore, negli organismi di vigilanza di varie società ed enti pubblici. Il suo nome negli scorsi mesi era finito neldel giornale ‘Domani’ per un’indagine portata avanti dai giornalisti e che aveva come tema centrale i conflitti di interessi dello stesso Caputi.