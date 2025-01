Anteprima24.it - Movida fracassona, comitato di Milano attacca Manfredi e Buonajuto

Tempo di lettura: 2 minutiSentenze sulla, lo scontro esonda: e dai confini napoletani diventa caso nazionale. “Dichiarazioni inaccettabili, quelle di Ciro“ afferma un post deldel Lazzaretto. Dopo la condanna del Comune di Napoli per il frastuono al Centro Storico, ilmilaneseil sindaco di Ercolano. Specificando: “Nella sua veste di vicepresidente nazionale di Anci con delega ai vigili urbani e alla sicurezza”. In un’intervista al Mattino,auspica la ripresa del dialogo con i cittadini. Un metodo dialettico per cercare soluzioni condivise, stoppando la guerra a carte bollate. Intanto però, il Comune di Napoli annuncia ricorso in appello, contro la sentenza del tribunale civile. Una pronuncia viceversa applaudita daldel Lazzaretto (“A Napoli si è aperta la diga“).