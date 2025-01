Anteprima24.it - Zinzi (Lega): “Situazione ospedale S. Agata de’ Goti drammatica, la porterò in Parlamento”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il presidio ospedaliero di S.de’, che oggi ho avuto modo di visitare sollecitato da tanti cittadini di questo territorio, versa in condizioni drammatiche. Unfantasma, senza reparti nonostante ci fosse un decreto regionale che avrebbe dovuto istituirli, con un pronto soccorso aperto al pubblico soltanto dalle 8 alle 18 e al momento dell’ispezione un solo medico in tutta la struttura. Assurdo che la Regione non sia stata in grado di garantire ai cittadini di questo strategico comprensorio un servizio essenziale come quello sanitario. Questa è la cartina di tornasole della politica sanitaria che il governatore De Luca ha portato avanti in Campania in questi anni piegando a mera gestione clientelare il fondamentale diritto alla salute. Mi farò portavoce di questa vicenda in