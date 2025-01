Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni puntata di stasera, 26 gennaio: Yesim e Guzide, è scontro

Leggi su Superguidatv.it

– domenica 26– la soap turca(Aldatmak) torna nel consueto slot serale festivo di Canale 5. Dopo l’appuntamento di ieri pomeriggio ci attendono quattro nuovi episodi che prenderanno il via alle 21:30 e ci terranno compagnia fino alle 00:12 circa. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme., trame del 26Abbiamo lasciato ieri Oylum in ospedale incosciente, e la ritroveremoancora in uno stato preoccupante. Nella stanza della giovane ci saranno Güzide, Tarik e. Tra le due donne ci sarà un acceso confronto, durante il qualecaccerà fuori dalla camera la madre della ragazza, impedendole di rientrare.Per cercare di calmare le acque sarà costretto a intervenire Tarik.Güzide determinata nelle prossime puntateLa tensione tra Güzide eproseguirà anche fuori dall’ospedale.