Notizie.com - Giornata della Memoria, Papa Francesco: “Mai dimenticare e negare”. Chi è la poetessa Edith Bruck

Il mondo intero, così come l’Italia, si stanno preparando al celebrare lainternazionale di commemorazione indelle vittime dell’Olocausto.: “Mai”. Chi è la(ANSA FOTO) – Notizie.comIl 27 gennaio di 80 anni fa, infatti, è stato liberato in campo di concentramento nazista di Auscwitz, in Polonia. Anche, nel corso dell’Angelus di questa mattina, ha ricordato gli eventi che hanno cambiato per sempre la storia dell’umanità.Il: “Ricordiamo anche tanti cristiani tra i quali numerosi martiri”“L’orroreShoah non può essere dimenticato, né negato. – ha detto Jorge Mario Bergoglio – Bisogna debellare la piaga dell’antisemitismo. Domani ricorre la Giornsta internazionale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto: 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento dí Auscwitz.