Oasport.it - Coppa Davis 2025, iniziano i primi turni. La Spagna rischia senza Alcaraz, Italia esentata

Leggi su Oasport.it

Cominciano idella nuova: formula che è stata ancora cambiata rispetto agli ultimi anni. Addio alla fase a gironi di settembre e un turno in più con la formula casa-trasferta prima delle final eight che si disputeranno a novembre a Bologna.che sarà infattida questa fase e si presenterà direttamente a novembre, in quanto Paese ospitante.Un primo turno che può essere insidioso anche per alcune formazioni che poi potranno giocarsi il successo finale. Non sarà scontata la trasferta in Svizzera da affrontare per lache è priva di Carlose si presenterà con Pedro Martinez, Roberto Carballes Baena, Pablo Carreno Busta e Alejandro Davidovich Fokina contro giovani di prospettiva come Jerome Kym e “usati sicuri” come Marc-Andrea Huesler e Dominic Stricker.