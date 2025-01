Quotidiano.net - Nightbitch su Disney+: Amy Adams esplora maternità e identità nel film di Marielle Heller

È su, per cui la protagonista Amyè stata candidata agli ultimi Golden Globes. Con la regia e la sceneggiatura di(Un amico straordinario, Transparent), ilè basato sull'omonimo romanzo di Rachel Yoder tradotto in Italia per Mondadori da Veronica Raimo. "Ho letto le bozze prima della pubblicazione e mi sono identificata profondamente con questa allegoria dellacome perdita die trasformazione. Ho subito chiesto a Mari di trasformarlo in un lungometraggio e mi ci sono buttata a capofitto", racconta in conferenza stampa l'attrice, che figura anche tra i produttori.interpreta una ex direttrice di una galleria d'arte e artista di discreto successo essa stessa, che alla nascita del primo figlio (nelha circa due anni) rinuncia a tutto - anche al suo nome proprio, mai pronunciato - per fare la mamma a tempo pieno.